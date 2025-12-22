Le dipendenti Estra di Arezzo beneficeranno di misure a sostegno dell' equilibrio vita-lavoro

Estra è tra i beneficiari della misura “#RiParto – Percorsi di welfare aziendale per agevolare il rientro al lavoro delle madri, favorire la natalità e il work-life balance”, promossa dal Dipartimento per le politiche della famiglia della presidenza del Consiglio dei ministri.L’iniziativa si. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

