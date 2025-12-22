Le dipendenti Estra di Arezzo beneficeranno di misure a sostegno dell' equilibrio vita-lavoro
Estra è tra i beneficiari della misura “#RiParto – Percorsi di welfare aziendale per agevolare il rientro al lavoro delle madri, favorire la natalità e il work-life balance”, promossa dal Dipartimento per le politiche della famiglia della presidenza del Consiglio dei ministri.L’iniziativa si. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Estra si aggiudica il finanziamento del bando “#RiParto” con il programma “RiTorniAmo” - Arezzo, 22 dicembre 2025 – Estra conferma il proprio impegno nella promozione di una cultura aziendale responsabile e inclusiva, risultando tra i beneficiari della misura “#RiParto – Percorsi di welfa ... msn.com
