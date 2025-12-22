Le Cure dopo il caos traffico strada riaperta FOTO

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È riaperta intorno alle 16:30 di oggi, lunedì 22 dicembre, via Lungo il Mugnone, chiusa da sabato mattina per un tombino di un'azienda telefonica “sprofondato” e che aveva causato la chiusura della strada.Questa mattina la chiusura aveva causato un forte impatto sulla viabilità in tutto il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Le Cure, dopo il caos traffico strada riaperta / FOTO

