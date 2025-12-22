Le Brentelle a Natale con Babbo Natale merende gustose e continua Impacchetta un sogno
Si accende ancor di più in questi giorni lo spirito delle feste a Le Brentelle di Sarmeola di Rubano (PD). Da domani, in molti pomeriggi di dicembre fino a Natale, il centro commerciale offrirà una cioccolata calda preparata dai maestri della gelateria Vaniglia. Questa dolce pausa nello shopping. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Natale a Le Brentelle tra dolcezza e solidarietà: cioccolata calda, Babbo Natale e “Impacchetta un sogno”.
A Le Brentelle il Natale è ancora più dolce! Nei weekend di dicembre ti aspettano tante piccole sorprese pensate per far vivere ai bambini tutta la magia delle feste. Non perdere l’occasione di incontrare un ospite super speciale! Il 20, 21 e 24 dicembre, - facebook.com facebook
