Le aziende possono leggere le chat interne tra dipendenti la sentenza della Cassazione | ecco quando e perché

I datori di lavoro possono accedere alle conversazion i presenti in una chat aziendale, diversamente da un generico gruppo di WhatsApp, qualora vi sia il sospetto di un illecito. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, che si è espressa sul caso di un dirigente delle risorse umane di Amazon, licenziato dopo che alcuni rappresentanti dell'azienda avevano esaminato i messaggi scambiati nelle chat di lavoro. La chat aziendale. Dalla conversazione incriminata risultava come il dirigente avesse cambiato idea rispetto all'assunzione di un corriere, dopo avergli detto inizialmente sì. La motivazione? Avrebbe ceduto in una chat con altri manager a pressioni da parte di un collega di un altro ufficio, cambiando idea e operando la scelta in modo non trasparente.

