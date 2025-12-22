Le 5 case confiscate alla mafia che a Milano diventano rifugio per le donne che stanno uscendo dalla violenza
I beni che una volta erano in mano alla criminalità organizzata, a Milano, diventeranno appartamenti per accogliere donne che stanno affrontando un percorso per l'uscita dalla violenza.I beni confiscati alla mafia diventano rifugio per donne Cinque beni confiscati alla criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Le 5 case confiscate alla mafia che a Milano diventano rifugio per le donne che stanno uscendo dalla violenza.
