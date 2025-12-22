Lazio ore decisive sul blocco del mercato | atteso il verdetto della Commissione e la decisione di Lotito che definirà le strategie

Blocco mercato Lazio, giornata cruciale: la Commissione pronta al verdetto mentre Lotito valuta la mossa decisiva per il futuro del club La Lazio è in attesa di conoscere i margini entro cui potrà muoversi nel prossimo mercato di gennaio, un passaggio cruciale per definire le strategie della seconda parte di stagione. Resta da capire se . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lazio, ore decisive sul blocco del mercato: atteso il verdetto della Commissione e la decisione di Lotito che definirà le strategie Leggi anche: Mercato Sampdoria: la società definirà le strategie a gennaio! Ecco cosa può succedere Leggi anche: Lazio, ecco il summit di Sarri con Lotito e Fabiani: definite le strategie per il mercato di gennaio La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Blocco mercato Lazio, tra saldo zero e libertà: si attende il verdetto della Commissione e la mossa di Lotito per delineare il futuro biancoceleste - Blocco mercato Lazio, tra saldo zero e libertà: si attende il verdetto della Commissione e la mossa di Lotito per delineare il futuro biancoceleste La Lazio attende di conoscere il proprio futuro. lazionews24.com

