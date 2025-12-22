ANTICIPARE i tempi. È questo che ha sempre fatto Fabrizio Bernini, fondatore di Zucchetti Centro Sistemi, società dedicata al mondo dell’informatica, che compie 40 anni. L’ imprenditore, Cavaliere del Lavoro, oggi azionista e presidente dell’azienda, ha puntato nel 1985 sull’informatica. Le sue capacità di cogliere in anticipo i segnali di cambiamento nelle esigenze del mercato hanno permesso negli anni a Zucchetti di trasformarsi da microimpresa familiare specializzata in software in una realtà manageriale multibusiness, con focus su software, automazione, robotica ed energie rinnovabili, senza dimenticare l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’azienda che dal 1985 punta sull’informatica

Leggi anche: Imprese che crescono, la Biesse punta sull’Academy nell’azienda-villaggio: cos’è. Altri 15 milioni sul tavolo

Leggi anche: Comolli, senti il ds del Bodo: "Gli algoritmi? Gestiamo una squadra, non un’azienda di informatica…"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Made in Umbria - Trasporti La Tracem di Gubbio cresce ancora e punta al Sud: quarta sede nazionale importante azienda siciliana acquisita - facebook.com facebook