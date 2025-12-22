Lavoro a Lecce il bilancio 2025 | più donne occupate gap duro a morire

A Lecce, tra numeri che incoraggiano e distanze che resistono, si è chiuso il 2025 di Italia in chiave di genere. L’ultima tappa ha rimesso al centro il lavoro delle donne come scelta strategica per il Paese, senza nascondere il peso di un gender gap che continua a segnare vite e carriere. Una chiusura a . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Congedi parentali: arrivano più controlli, tracciabilità dei permessi, più documentazione da esibire e più lavoro per le segreterie. E' nella Legge di Bilancio

