Lavori nella piazza di Mondello spariscono le attività commerciali | Siamo diventati invisibili è un dramma per noi

A Mondello, molte attività commerciali lamentano di essere poco visibili e di sentirsi invisibili, soprattutto durante l'inverno. Il mare, spesso associato alla stagione calda, diventa un elemento meno presente, lasciando i negozi e i locali in un senso di isolamento. Restare soli in un luogo così frequentato rappresenta una sfida crescente per chi dipende dal turismo e dalla stagione estiva. È necessario trovare soluzioni per rivitalizzare questa piazza anche nei periodi più freddi.

Il mare d'inverno è un concetto che il pensiero non considera. Come restare soli a cercare un caffè, quasi un'impresa di questi tempi a Mondello. Sì, perché la paura è che quegli interventi di riqualificazione della piazza possano cancellare anni di sacrifici, sforzi, passione. Ma soprattutto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

