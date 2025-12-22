Lavori nella piazza di Mondello spariscono le attività commerciali | Siamo diventati invisibili è un dramma per noi

A Mondello, molte attività commerciali lamentano di essere poco visibili e di sentirsi invisibili, soprattutto durante l'inverno. Il mare, spesso associato alla stagione calda, diventa un elemento meno presente, lasciando i negozi e i locali in un senso di isolamento. Restare soli in un luogo così frequentato rappresenta una sfida crescente per chi dipende dal turismo e dalla stagione estiva. È necessario trovare soluzioni per rivitalizzare questa piazza anche nei periodi più freddi.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.