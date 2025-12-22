Lavoratori sottopagati | arriva una norma salva-imprenditori

Gli imprenditori che, sulla base di quanto stabilito dai giudici, non pagano adeguatamente i propri lavoratori, non saranno tenuti a corrispondere la differenza nel caso si siano comunque attenuti agli standard di alcuni contratti collettivi. Lo prevede una modifica alla manovra approvata in commissione al Senato e contenuta nel testo all’esame dell’Aula. Si tratta di casi in cui, secondo i giudici,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

