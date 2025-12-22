L’aver subito condanne penali comporta il licenziamento nella scuola?

Una collaboratrice scolastica era stata dichiarata decaduta dall’impiego per la produzione di false dichiarazioni, sanzionate con il licenziamento, la stessa però evidenziava di non avere in realtà prodotto alcuna dichiarazione sostitutiva di certificazione, ma di avere solo sottoscritto un prestampato fornitole dalla segreteria dell’istituto scolastico su cui non aveva fatto dichiarazioni di sorta,neanche sui suoi precedenti penali, ma aveva apposto solo la sua sottoscrizione, come era accaduto sin dai primi contratti a termine. Il caso giunge in Cassazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

