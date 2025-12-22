Lauro la magia della Vigilia rivive con La Cantata dei Pastori
Il 24 dicembre il Vallo di Lauro si prepara a vivere una delle tradizioni più suggestive del Natale con “La Cantata dei Pastori”, un percorso itinerante che, a partire dalle ore 10.00, porterà gli antichi canti della tradizione napoletana nelle chiese di Lauro e Vallo di Lauro.Un viaggio musicale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
