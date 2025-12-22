Laura Pausini schiacciata dalla sofferenza | una decisione drastica ma necessaria che deve farci riflettere!
Negli ultimi giorni Laura Pausini ha mostrato un lato profondamente umano, condividendo una scelta che molti definirebbero coraggiosa. Travolta da ansia, negatività e da un uso dei social diventato sempre più opprimente, la cantante ha deciso di fermarsi, di respirare e di rimettere al centro ciò che davvero conta. Una pausa che non è solo un gesto personale, ma un invito implicito a riflettere sul modo in cui la tecnologia condiziona le nostre vite, sottraendo energia, serenità e tempo prezioso. Laura Pausini soffocata dall'ansia: la scelta intelligente che dovrebbe farci riflettere. Laura Pausini ha spiegato tramite una storia su Instagram di aver preso una decisione netta: « Ho deciso di fare un fioretto.
