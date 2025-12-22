Laura Burdese promossa Ceo di Bulgari dal 1° luglio del 2026
Laura Burdese sarà la nuova Ceo di Bulgari a partire dal primo luglio 2026. La manager italiana è nel gruppo francese del lusso Lvmh dal 2016. Dopo aver ricoperto il ruolo di presidente e Ceo di Acqua di Parma nel 2022 passa in Bulgari come come vice president Marketing e Comunicazione. Nel 2024, invece, assumer la carica di deputy Ceo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
