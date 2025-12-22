Los Angeles, 22 dicembre 2025 – È morto all'età di 46 anni l'attore statunitense James Ransone, noto soprattutto per la sua interpretazione dello spacciatore Ziggy Sobotk a nella serie poliziesca americana ' The Wire ' e per il ruolo di Eddie Kaspbrak nel film horror ‘ It: Capitolo due ’. Secondo l'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles, Ransone si è suicidato. "Ti ho detto che ti ho amato mille volte e so che ti amerò di nuovo. Tu me l'hai detto: devo essere più come te, e tu devi essere più come me, e avevi proprio ragione. Grazie per avermi fatto i doni più grandi: te, Jack e Violet. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’attore americano James Ransone trovato suicida in casa. La moglie: “Ti ho detto che ti amo 1.000 volte”

