Latitante arrestato dai carabinieri a Napoli | il 21esimo dell’anno
Tempo di lettura: < 1 minuto Una fuga rocambolesca, la colluttazione con i carabinieri e poi l’arresto. Si tratta del 36enne G. D. B., il 21mo latitante bloccato dai militari del comando provinciale di Napoli quest’anno. Siamo a Scampia, Napoli, e i carabinieri della locale stazione notano De Biase a bordo di un’auto. L’uomo – latitante dallo scorso 23 settembre – è assieme alla propria compagna. Fermati, il 36enne inizialmente si mostra collaborativo ma poi tenta la fuga. Ne nasce un inseguimento a piedi fino a quando De Biase scavalca la recinzione del complesso di via Tancredi Galimberti. Una caduta da un’altezza di circa due metri non ferma l’uomo che viene tuttavia raggiunto dal maresciallo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Latitante arrestato in diretta TikTok dai carabinieri, era ricercato per furto
Leggi anche: Giugliano in Campania, 23enne latitante trovato nascosto in un armadio: arrestato dai carabinieri
Latitante scoperto tenta la fuga ma precipita nel vuoto; Latitante stanato a Scampia; Latitante da settembre scorso: carabinieri arrestano 36enne a Scampia; Sfrecciano davanti ai carabinieri con l'auto rubata, poi tentano la fuga: arrestato latitante sudamericano.
Napoli, latitante in fuga dai carabinieri: volo di 2 metri oltre una recinzione - A Scampia i carabinieri della locale stazione notano il 36enne Gabriele De Biase a bordo di un’auto. msn.com
Latitante stanato a Scampia - Nel quartiere Scampia, i carabinieri della locale stazione hanno notato il 36enne Gabriele De Biase a bordo di un'auto. ilroma.net
Latitante arrestato dai carabinieri a Napoli, è il 21esimo dell'anno - I carabinieri del comando provinciale hanno fermato a Scampia il 36enne Gabriele De Biase, il 21esimo latitante arrestato d ... msn.com
Era latitante da qualche giorno il sedicenne arrestato ieri sera nelle campagne di Japigia dopo aver commesso una rapina in un supermercato vicino la stazione centrale di Bari. Era già stato arrestato qualche settimana fa. - facebook.com facebook
Arrestato a Parma latitante a bordo di un’auto rubata e in possesso di attrezzi da scasso x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.