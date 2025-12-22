Tempo di lettura: < 1 minuto Una fuga rocambolesca, la colluttazione con i carabinieri e poi l’arresto. Si tratta del 36enne G. D. B., il 21mo latitante bloccato dai militari del comando provinciale di Napoli quest’anno. Siamo a Scampia, Napoli, e i carabinieri della locale stazione notano De Biase a bordo di un’auto. L’uomo – latitante dallo scorso 23 settembre – è assieme alla propria compagna. Fermati, il 36enne inizialmente si mostra collaborativo ma poi tenta la fuga. Ne nasce un inseguimento a piedi fino a quando De Biase scavalca la recinzione del complesso di via Tancredi Galimberti. Una caduta da un’altezza di circa due metri non ferma l’uomo che viene tuttavia raggiunto dal maresciallo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Latitante arrestato dai carabinieri a Napoli: il 21esimo dell’anno

