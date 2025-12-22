L’Atalanta vince a Genova nel tempo di recupero e sale a 22 punti | la rimonta è iniziata

Bergamo, 21 dicembre 2025 – All’ultimo assalto l’Atalanta vince in casa del Genoa come da tradizione: terzo successo consecutivo a Marassi, ottavo negli ultimi dieci confronti allo stadio Ferraris. Dea fortunata, avendo trovando il gol al 92’ sull’unica disattenzione difensiva rossoblu, ma brava e caparbia a crederci anche nel tempo di recupero, con il tecnico Raffaele Palladino che nel finale ha inserito un quarto attaccante, Krstovic, sbilanciando il modulo a trazione offensiva proprio per vincere una partita che i nerazzurri non volevano pareggiare. Non dopo aver giocato per 87 minuti in superiorità numerica contro un Genoa rimasto in dieci al terzo giro di lancette per l’espulsione, giusta, indiscutibile, del portiere rossoblu Leali, che, su palla rubata a metà campo da un pimpante Maldini a un distratto Norton Caffy, da ultimo uomo appena fuori area, ha scelto di travolgere il 24enne attaccante milanese per evitare il gol, sapendo che il rosso sarebbe stato automatico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

