L' Atalanta beffa il Genoa con il gol di Hien nel recupero
AGI - L' Atalanta ha battuto in pieno recupero il Genoa grazie al gol di Hien al 94mo dopo aver giocato praticamente tutta la partita in superiorità numerica per l'espulsione del portiere Leali al terzo minuto. Tre punti per la Dea che torna a vincere in trasferta in campionato e si porta al nono posto, a -3 dalla zona europea. Ottava sconfitta per i rossoblù, ma nonostante l'uomo in meno dopo appena tre minuti i padroni di casa hanno giocato un'ottima gara, non rinunciando mai a cercare la vittoria. Nel prossimo turno l' Atalanta affronterà l' Inter mentre De Rossi ritroverà il suo passato: il Genoa, infatti, sfiderà la Roma allo Stadio Olimpico. 🔗 Leggi su Agi.it
