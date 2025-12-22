L' Atalanta beffa il Genoa con il gol di Hien nel recupero

AGI - L' Atalanta  ha battuto in pieno recupero il  Genoa  grazie al  gol di Hien  al 94mo dopo aver giocato praticamente tutta la partita in  superiorità numerica  per l'espulsione del portiere  Leali  al terzo minuto. Tre punti per la  Dea  che torna a vincere in trasferta in campionato e si porta al nono posto, a -3 dalla  zona europea. Ottava sconfitta per i  rossoblù, ma nonostante l'uomo in meno dopo appena tre minuti i padroni di casa hanno giocato un'ottima gara, non rinunciando mai a cercare la vittoria. Nel prossimo turno l' Atalanta  affronterà l' Inter  mentre  De Rossi  ritroverà il suo passato: il  Genoa, infatti, sfiderà la  Roma  allo  Stadio Olimpico. 🔗 Leggi su Agi.it

