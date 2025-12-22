L’Atalanta batte 1-0 il Genoa rimasto in dieci dopo 3 minuti Decide nel recupero Hien

Chi la dura la vince, verrebbe da dire. L’Atalanta di Palladino riesce in qualche modo ad espugnare Marassi e portarsi a casa tre punti pesanti per la rincorsa all’Europa che conta ma lo fa soffrendo in maniera inaudita. Il Genoa di Daniele De Rossi era rimasto in dieci dopo solo tre minuti quando il portiere Leali travolge Daniel Maldini lanciato verso la porta. La Dea, però, una volta in superiorità numerica, perde determinazione e mordente, rischiando più volte di finire sotto. Nel finale di partita, Palladino si gioca il tutto per tutto e, dopo un lungo assedio, approfitta dell’unico errore del secondo portiere Sommariva, la cui uscita su Hien è da dimenticare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

