Quando Last Christmas arrivò nei negozi il 3 dicembre 1984 nessuno avrebbe potuto prevedere che quella canzone sarebbe diventata, quattro decenni dopo, un autentico classico a livello mondiale del periodo natalizio. E men che meno nessuno avrebbe potuto prevedere che il brano degli Wham! sarebbe andato nel 2025 al primo posto della Global 200 di Billboard. Eppure, è successo nei giorni scorsi. Sebbene sia associata alle atmosfere di questo periodo dell’anno, Last Christmas non è un inno natalizio tradizionale. Il brano parla di un amore finito male, raccontato attraverso il filtro emotivo del periodo natalizio. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Last Christmas: il successo senza tempo di un classico di Natale

Leggi anche: Mariah Carey perde un podio: qual è il classico di Natale che ha battuto “All I Want for Christmas”

Leggi anche: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, il ritorno di un classico senza tempo

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Last Christmas supera All I Want For Christmas in classifica: testo e significato; “Last Christmas”: il segreto del successo della canzone degli Wham; Whamageddon – Perché i Millennial evitano Last Christmas?; 'All I Want For Christmas' non è più la canzone n1 del Natale, un altro brano l'ha superata.

Last Christmas Wham successo canzone segreto storia e curiosità della hit natalizia intramontabile - La nascita di "Last Christmas" degli Wham“Last Christmas” degli Wham! assodigitale.it

La magia senza tempo di Last Christmas - Il classico natalizio di George Michael ?? #Shorts

Radio Capital. Wham! · Last Christmas (Live at Wembley Arena, December 2006). La bellezza di sentire cantare George Michael dal vivo: 2006, live in Wembley, e questa è Last Christmas degli Wham! ‘LA’ canzone di Natale Che ne pensate #radiocapitalit - facebook.com facebook

Podio #Singoli: 1 All I want for Christmas is you - @MariahCarey 2 L'amore non mi basta - @MarroneEmma 3 Last Christmas - Wham! Tutte le chart online su fimi.it #TopOfTheMusic x.com