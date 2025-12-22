Last Christmas | il successo senza tempo di un classico di Natale

Quando Last Christmas arrivò nei negozi il 3 dicembre 1984 nessuno avrebbe potuto prevedere che quella canzone sarebbe diventata, quattro decenni dopo, un autentico classico a livello mondiale del periodo natalizio. E men che meno nessuno avrebbe potuto prevedere che il brano degli Wham! sarebbe andato nel 2025 al primo posto della Global 200 di Billboard. Eppure, è successo nei giorni scorsi. Sebbene sia associata alle atmosfere di questo periodo dell’anno, Last Christmas non è un inno natalizio tradizionale. Il brano parla di un amore finito male, raccontato attraverso il filtro emotivo del periodo natalizio. 🔗 Leggi su Panorama.it

