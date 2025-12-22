Last Christmas | gli Wham! superano Mariah Carey in classifica
Quando Last Christmas arrivò nei negozi il 3 dicembre 1984 nessuno avrebbe potuto prevedere che quella canzone sarebbe diventata, quattro decenni dopo, un autentico classico a livello mondiale del periodo natalizio. E men che meno nessuno avrebbe potuto prevedere che il brano degli Wham! sarebbe andato nel 2025 al primo posto della Global 200 di Billboard. Eppure, è successo nei giorni scorsi. Sebbene sia associata alle atmosfere di questo periodo dell’anno, Last Christmas non è un inno natalizio tradizionale. Il brano parla di un amore finito male, raccontato attraverso il filtro emotivo del periodo natalizio. 🔗 Leggi su Panorama.it
Leggi anche: Classifica FIMI dal 5 all’11 dicembre 2025, Mariah Carey già in vetta con All I Want For Christmas Is You
Leggi anche: Classifica FIMI dal 5 all’11 Dicembre 2025: Mariah Carey Conquista la Vetta con All I Want For Christmas Is You, Ultimo Trionfa negli Album
'All I Want For Christmas' non è più la canzone n1 del Natale, un altro brano l'ha superata; Manovra 2025: nuove tasse su affitti brevi e RC auto; Fontana di Trevi a pagamento: ticket 2€ dall'1 febbraio.
La canzone ‘Last Christmas’ supera ‘All I Want For - Oggi, venerdì 19 Dicembre 2025, il tema ‘last christmas’ è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. abruzzonews24.com
Last Christmas supera All I Want For Christmas in classifica: testo e significato - Leggi su Sky TG24 l'articolo Last Christmas supera All I Want For Christmas in classifica: testo e significato ... tg24.sky.it
Last Christmas Wham successo canzone segreto storia e curiosità della hit natalizia intramontabile - La nascita di "Last Christmas" degli Wham“Last Christmas” degli Wham! assodigitale.it
Radio Capital. Wham! · Last Christmas (Live at Wembley Arena, December 2006). La bellezza di sentire cantare George Michael dal vivo: 2006, live in Wembley, e questa è Last Christmas degli Wham! ‘LA’ canzone di Natale Che ne pensate #radiocapitalit - facebook.com facebook
Podio #Singoli: 1 All I want for Christmas is you - @MariahCarey 2 L'amore non mi basta - @MarroneEmma 3 Last Christmas - Wham! Tutte le chart online su fimi.it #TopOfTheMusic x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.