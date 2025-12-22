L’associazione stavolta accelera per aiutare i bisognosi | conclusa la raccolta Un Natale solidale

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

NARDO’ – L’associazione “Alla Conquista della Vita” di Nardò, da sempre impegnata in attività sociali e di supporto alla comunità, ha avviato nelle scorse settimane l’iniziativa “Un Natale Solidale”, destinata a una raccolta alimentare per sostenere le famiglie in difficoltà del territorio. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

Leggi anche: Raccolta alimentare per i bisognosi della parrocchia XII Apostoli: l'iniziativa dell'associazione nazionale carabinieri

Leggi anche: Natale solidale, a Corciano si donano regali ai bambini più bisognosi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.