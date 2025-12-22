L’Ascoli si accontenta di un punto Il muro del Campobasso resiste
ASCOLI 0 CAMPOBASSO 0 ASCOLI (4-2-3-1) Vitale; Pagliai, Alagna, Rizzo, Guiebre; Corradini, Ndoj (dal 16' s.t. Milanese); Silipo (dal 16' s.t. Oviszach), Rizzo Pinna (dal 17' s.t. Palazzino), D'Uffizi (dal 27' s.t. Chakir); Gori (dal 48' s.t. Corazza). Panchina: Brzan, Barosi, Nicoletti, Menna, Bando, Cozzoli, Curado, Zagari. All. Tomei CAMPOBASSO (3-4-1-2) Tantalocchi; Papini, Lancini, Celesia; Pierno (dal 39' s.t. Cristallo), Brunet, Gargiulo, Martina; Gala (dal 22' s.t. Serra); Bifulco (dal 33' s.t. Magnaghi), Padula (dal 33' s.t. Leonetti). Panchina: Rizzo, Muzi, Lanza, Cerretelli, Nocerino, Lombari, Di Livio, Parisi, Ravaglioli.
L'Ascoli ci prova fino all'ultimo, ma a Guidonia – al termine di una partita tirata e davanti a 592 tifosi bianconeri (sold out il settore ospiti dello stadio Città dell'Aria – deve accontentarsi di un pareggio.
