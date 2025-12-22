L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha multato Apple per oltre 98 milioni di euro per abuso di posizione dominante. Secondo quanto si legge in una nota, l'Antitrust ha accertato una condotta restrittiva della concorrenza per quanto riguarda l'App tracking transparency policy, ossia le regole sulla privacy imposte dalla società agli sviluppatori terzi di app distribuite tramite l'App store. Nel mirino l'App Tracking Transparency (ATT) introdotta nel 2021 che ha cambiato le dinamiche della pubblicità digitale su iOS. Il colosso tecnologico di Cupertino avrebbe violato la normativa europea con il proprio App store, dove detiene una "dominanza assoluta" nell'offerta di piattaforme agli sviluppatori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'Antitrust stanga Apple: multa di 98 milioni per abuso di posizione dominante

Leggi anche: Antitrust multa Apple per 98 milioni: abuso di posizione dominante

Leggi anche: Multa da 98 milioni per Apple. L’Antitrust: “Abuso di posizione dominante”. Ecco cosa è successo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Multa per Apple da 98 milioni di euro dall'Italia. E la causa è una funzione pensata (ironia della sorte) per la privacy - L'Antitrust italiana contesta la App Tracking Transparency, lo strumento che impedisce alle app di tracciare gli utenti. wired.it