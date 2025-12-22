L' Angsa Abruzzo attiva il corso professionale per pizzaioli dedicato ai ragazzi autistici
Dopo aver aperto la nuova casa di Angsa Abruzzo in via dell'Emigrante a Pescara, ora l'associazione dei genitori di persone con lo spettro autistico abruzzesi avvia un corso professionale per diventare pizzaioli. La presidente dell'associazione Alessandra Portinari, raggiunta da IlPescara.it. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Lettera aperta dei genitori di ragazzi autistici e disabili dell’Associazione Melagrana: “Assicurare continuità ai Progetti Terapeutici”
Leggi anche: Violenze su ragazzi autistici, arresti
Un corso per pizzaioli dedicato ai ragazzi con spettro autistico, l’iniziativa a Pescara.
L'Angsa Abruzzo attiva il corso professionale per pizzaioli dedicato ai ragazzi autistici - it i dettaglio del progetto formativo che vedrà impegnati i ragazzi con spettro autistico anche in stage all'interno dei l ... ilpescara.it
“IL COMUNE DELLE IDEE “ CONTRIBUISCE ALLA REALIZZAZIONE DI "CASA ANGSA PESCARA”. Con una donazione di 2.800 euro “Il Comune delle Idee “ha contribuito alla realizzazione di "casa ANGSA Pescara, una struttura per la formazione e l'inclusio - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.