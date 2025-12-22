L' Angsa Abruzzo attiva il corso professionale per pizzaioli dedicato ai ragazzi autistici

22 dic 2025

Dopo aver aperto la nuova casa di Angsa Abruzzo in via dell'Emigrante a Pescara, ora l'associazione dei genitori di persone con lo spettro autistico abruzzesi avvia un corso professionale per diventare pizzaioli. La presidente dell'associazione Alessandra Portinari, raggiunta da IlPescara.it. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

