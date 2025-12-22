Landini tuona contro la manovra ma dopo i flop non parla più di scioperi | ha preso atto della sconfitta su tutta la linea?
Maurizio Landini esprime forti critiche sulla manovra economica, definendola uno
«Spettacolo indegno», «declino», «recessione». Sono alcune delle parole che Maurizio Landini, intervistato da Repubblica, usa per parlare della manovra e per rivendicare che, alla luce del maxi emendamento del governo, «c’era una ragione di più per scioperare». Dove il fulcro della frase sembra essere il verbo al passato. Dopo aver detto tutto il negativo possibile della manovra e delle scelte del governo, infatti, il leader della Cgil, alla domanda su «cosa farete ora» risponde che «fisco, salari, pensioni, precarietà restano le priorità. Lavoriamo a una legge di iniziativa popolare per rilanciare la sanità pubblica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
