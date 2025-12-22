Landini e la norma che taglia gli arretrati ai lavoratori con paga troppo bassa | È incostituzionale

Secondo Maurizio Landini con la nuova legge di bilancio il governo taglia sui deboli e sta dalla parte dei forti. Per questo «penalizza lavoratori precoci e usuranti per spostare risorse anche a quelle imprese che non rispettano i contratti e risparmiano sulla sicurezza». E manda il segnale che si può anche morire di lavoro. In un’intervista a Repubblica il segretario della Cgil parla di declino e recessione: «È una manovra contro lavoratori e pensionati. Lo dimostra anche il ripristino dell’ emendamento Pogliese, già bocciato a luglio e spuntato all’ultimo in legge di bilancio. L’ennesima cattiveria contro i lavoratori che perdono il diritto agli arretrati quando un giudice stabilisce che la loro retribuzione è troppo bassa. 🔗 Leggi su Open.online

