Notaresco 1 Ancona 1 (3-5-2): Boccanera; Di Cairano, Pjetri (19’ st Pulsoni), Quacquarelli; Pistillo, Andreassi, Arrigoni, Zancocchia (25’ st Belli), Ciutti (19’ st Palazzese); Paudice, Forcini (25’ st Buonavoglia). A disp. Perri, Formiconi, Scarpantonii, Rocchi, Di Giampietro. All. Vagnoni. ANCONA (4-2-3-1): Salvati; Ceccarelli (33’ st De Luca), Bonaccorsi, Rovinelli, Sparandeo; Proromo, Miola; Zini (31’ st Teraschi), Attasi (30’ st Meola), Cericola; Kouko. A disp. Mengucci, Petito, Plini, Babbi, Calisto, Maspero. All. Maurizi. Arbitro: Papagno di Roma. Reti: 10’ Arrigoni (rig.), 30’ Cericola (rig. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Ancona resta in dieci. È un pareggio di rigore

