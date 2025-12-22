L’Amarone Allegrini 2020 per Natale diventa special edition

Arriva Babbo Natale e nella slitta con le renne c'è da sperare che a noi porti un imperdibile «Allegrini Amarone Classico Special Christmas edition N.1». Annata 2020, limitata e numerata in soli 4.200 pezzi, si può bere subito presi da una giusta impazienza o lasciare in cantina per una promettente maturazione vegliata dall'iconico triangolo rosso della storica etichetta. Confezione in elegante cassa di legno, oppure cartone da sei per un vino da collezione, premiato con i «3 Bicchieri» del Gambero Rosso per la 28ª volta. Un'altra medaglia per l'azienda Allegrini, fondata nel 1854 e giunta alla settima generazione nel cuore della Valpolicella Classica dove ha introdotto vere rivoluzioni, dagli impianti in alta collina alla sperimentazione sul Guyot. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

