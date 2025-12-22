Due apparati di intelligence di Paesi appartenenti alla Nato ritengono che Mosca stia lavorando a un nuovo sistema anti-satellite pensato per prendere di mira Starlink, generando vaste nubi di detriti orbitali. L’ipotesi, emersa da informazioni raccolte dall’ Associated Press, è che la Russia stia studiando una cosiddetta arma “ a effetto zona ”, progettata per saturare le orbite occupate dai satelliti con centinaia di migliaia di frammenti. Un simile meccanismo potrebbe mettere fuori uso più satelliti nello stesso momento, ma comporterebbe anche il rischio di conseguenze gravi per altri sistemi spaziali, con possibili impatti su infrastrutture civili e militari di numerosi Paesi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Lettera43.it - L'allarme degli 007 Nato: «Mosca vuole colpire Starlink»

