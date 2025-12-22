L’Al Hilal non molla Ausilio probabile nuovo assalto a fine stagione con offerta mostruosa

Il pressing dell’Al Hilal su Piero Ausilio non si è mai davvero spento. Un interesse concreto, nato già la scorsa estate, quando il club saudita aveva messo sul tavolo una proposta di altissimo livello per affidargli la direzione sportiva e ricomporre l’asse con Simone Inzaghi, che dopo la pesante finale di Champions persa con il PSG aveva scelto di accettare la panchina dell’Al Hilal. In quell’occasione Ausilio disse no, ringraziando per la stima ma scegliendo di restare fedele all’Inter. Tuttavia, certi interessi non svaniscono facilmente. Il dirigente nerazzurro è considerato uno dei profili più autorevoli del panorama europeo e gode di grande rispetto anche fuori dal continente. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Perché l’Al Hilal vuole strappare Ausilio all’Inter: la strategia di crescita sul modello europeo - L'Al Hilal non si ferma solo al mercato dei calciatori ma punta anche a rinnovare il suo parco dirigenti gettando un occhio all'Italia: dopo aver preso Simone Inzaghi per la panchina la squadra ... fanpage.it

Inter, offerta dall'Al Hilal per… Ausilio: ecco la cifra per convincerlo - L'Al Hilal, infatti, vuole Ausilio e gli ha offerto contratto da 3 milioni a stagione (il triplo di quanto ... corrieredellosport.it

L'Al Hilal tenta Ausilio: offerto il triplo dell'ingaggio, a fine mercato incontro con l'Inter - Il corteggiamento dell’Al Hilal per Piero Ausilio non è più un semplice rumors, ma un interesse concreto. tuttomercatoweb.com

