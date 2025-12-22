Lagalla punta al bis | Nel 2026 saranno completate opere importanti sulla sicurezza impossibile il rischio zero

Roberto Lagalla punta al bis. Il sindaco lo dice a chiare lettere. Serafico, ma deciso, respinge le ultime critiche delle opposizioni e interviene sull'ennesimo fatto di cronaca nera che scuote Palermo: la sparatoria a piazza Nascè in cui è rimasta ferita una donna di 33 anni. Al termine di una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

