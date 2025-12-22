NEW YORK – Lady Gaga, vincitrice di un Oscar® e di 13 GRAMMY® Awards, è un’artista e performer unica nel suo genere. Pseudonimo di Stefani Joanne Angelina Germanotta, è nata a New York il 28 marzo 1986 ed è arriva come cantautrice, compositrice e attrice. Ha accumulato l’eccezionale cifra di 87 milioni di copie vendute con i suoi album, 96 miliardi di stream e 516 milioni di copie con i suoi singoli, che la rendono una delle musiciste più ascoltate e con più copie vendute di tutti i tempi. Il suo ultimo album, “Chromatica”, è stato il suo sesto album consecutivo ad andare al primo posto della classifica Billboard 200™, diventando la prima artista donna a riuscirci nell’arco di un decennio (2011-2020). 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Lady Gaga: la biografia

Leggi anche: Lady Gaga, la scaletta del concerto a Milano

Leggi anche: La spettacolare opera rock di Lady Gaga

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Amici 25, chi è Penelope Maria Massa: età, social e perché è già stata in TV.

La biografia di Lady Gaga, l’artista che ha rivoluzionato la musica pop - Musicista ineccepibile, cantante dalle qualità vocali uniche e attrice da Oscar, dagli esordi a oggi ha trasformato ... harpersbazaar.com

Lady Gaga: pronta la sua prima biografia italiana - E così dopo il fumetto a lei dedicato, dopo una serie di Barbie ispirate ai suoi mille look, ecco che sul mercato italiano è ... music.fanpage.it

Lady Gaga, biografia in uscita in Italia: canzoni, film, carriera d... - Il nome è chiaramente tratto da quello del brano uscito nel 2013 e appartenente all'album Art Pop. tag24.it

CÓMO LADY GAGA LLEGÓ A LA FAMA

E nella mia pazza casa fanno colazione le due ponine, Dark Lady e Lady Gaga, con la mia Genny (ex Buffy) la vecchietta adottata dal canile di Monza - facebook.com facebook