Ladro maldestro sorpreso dal portiere del condominio

22 dic 2025

Sorpreso all’interno di un condominio mentre forza la porta di un appartamento. Denunciato un 51enne. Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione dei reati predatori disposta dal comando provinciale carabinieri di Padova coordinato dal colonnello Simone Pacioni. Nell’ambito del potenziamento. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

