Ladro maldestro sorpreso dal portiere del condominio
Sorpreso all'interno di un condominio mentre forza la porta di un appartamento. Denunciato un 51enne. Prosegue senza sosta l'attività di prevenzione dei reati predatori disposta dal comando provinciale carabinieri di Padova coordinato dal colonnello Simone Pacioni. Nell'ambito del potenziamento.
