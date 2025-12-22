Ladri maldestri nella notte | fanno esplodere il bancomat ma lasciano i soldi

San Giovanni alla Vena (Pisa), 22 dicembre 2025 – Un boato nella notte. Il colpo stavolta è stato fatto alla Bpm di San Giovanni alla Vena. Un colpo a metà. Perché i ladri hanno lasciato parte del denaro del bancomat. È successo nella notte fra venerdì e sabato con i residenti che hanno sentito il botto. I ladri hanno infatti fatto esplodere lo sportello, dimenticando però di prendere l’intera cifra, forse disturbati da qualcosa. Colpo anche a Collesalvetti. Un boato ha squarciato il silenzio anche in pieno centro a Collesalvetti solo poche ore dopo. Una banda specializzata anche qui ha fatto esplodere il bancomat del bancoposta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

