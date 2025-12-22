Ancora una notte di amare sorprese per chi vive e lavora nelle frazioni. Dopo i colpi nelle abitazioni ad Aguscello, stavolta è toccato a Francolino. A finire nel mirino sono stati l’associazione ‘A coda alta’ (che gestisce il gattile comunale) e il laboratorio di un falegname che occupa alcuni spazi della sede dell’ente di volontariato. Quello che era partito come un furto è però sfociato nel vandalismo gratuito, probabilmente quando i responsabili hanno scoperto che tra quelle mura non c’era molto da portare via. Stando ai racconti dei volontari e dell’artigiano, i malviventi avrebbero messo a soqquadro tutto, rovesciato armadi, danneggiato infissi e suppellettili, per poi rovesciare vernice sugli oggetti scaraventati sul pavimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ladri in azione a Francolino. Raid nella sede di ‘A coda alta’: "Danni e vernice sparsa ovunque"

Leggi anche: Ladri in azione nella sede dei vigili del fuoco

Leggi anche: Ladri in azione nella notte: gioielleria devastata con auto e accette, danni ingenti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ladri in azione a Francolino. Raid nella sede di ‘A coda alta’: Danni e vernice sparsa ovunque.

Furti negli appartamenti. Ladri in azione ad Aguscello. Due abitazioni nel mirino - Un colpo andato segno e uno fallito nel tardo pomeriggio di giovedì. msn.com