Ladri in azione a Francolino Raid nella sede di ‘A coda alta’ | Danni e vernice sparsa ovunque
Ancora una notte di amare sorprese per chi vive e lavora nelle frazioni. Dopo i colpi nelle abitazioni ad Aguscello, stavolta è toccato a Francolino. A finire nel mirino sono stati l’associazione ‘A coda alta’ (che gestisce il gattile comunale) e il laboratorio di un falegname che occupa alcuni spazi della sede dell’ente di volontariato. Quello che era partito come un furto è però sfociato nel vandalismo gratuito, probabilmente quando i responsabili hanno scoperto che tra quelle mura non c’era molto da portare via. Stando ai racconti dei volontari e dell’artigiano, i malviventi avrebbero messo a soqquadro tutto, rovesciato armadi, danneggiato infissi e suppellettili, per poi rovesciare vernice sugli oggetti scaraventati sul pavimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Ladri in azione nella sede dei vigili del fuoco
Leggi anche: Ladri in azione nella notte: gioielleria devastata con auto e accette, danni ingenti
Ladri in azione a Francolino. Raid nella sede di ‘A coda alta’: Danni e vernice sparsa ovunque.
Furti negli appartamenti. Ladri in azione ad Aguscello. Due abitazioni nel mirino - Un colpo andato segno e uno fallito nel tardo pomeriggio di giovedì. msn.com
Ladri acrobati in azione a Corridonia in due appartamenti, una cassaforte tagliata con il frullino - Una banda di ladri acrobati in azione ieri pomeriggio a Corridonia. msn.com
Blitz dei ladri nella sede Ascom. Aperta cassaforte: bottino 4 mila euro - Poi con un frullino sono riusciti ad aprire la cassaforte, dalla quale hanno prelevato circa 4mila euro in contanti e alcuni contratti di compravendita. msn.com
Ladri in azione nei pressi della chiesa: fanno “sparire” auto https://ebx.sh/keBlzN - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.