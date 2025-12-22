L’access time si allunga? La tv pronta ad una rivoluzione | l’indiscrezione

L’access time si sta considerando di allungare, modificando così l’orario di inizio della prima serata televisiva. Questa possibile modifica potrebbe comportare un cambiamento nella programmazione, influendo sulle abitudini degli spettatori. La notizia ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori e il pubblico, in attesa di eventuali conferme ufficiali. La decisione finale potrebbe segnare una nuova fase nell’organizzazione delle trasmissioni televisive.

