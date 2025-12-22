L’access time si allunga? La tv pronta ad una rivoluzione | l’indiscrezione

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’access time si sta considerando di allungare, modificando così l’orario di inizio della prima serata televisiva. Questa possibile modifica potrebbe comportare un cambiamento nella programmazione, influendo sulle abitudini degli spettatori. La notizia ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori e il pubblico, in attesa di eventuali conferme ufficiali. La decisione finale potrebbe segnare una nuova fase nell’organizzazione delle trasmissioni televisive.

Rivoluzione in tv: presto l'access time (fascia che va dalle 20.30 alle 21.30) potrebbe allungarsi e la prima serata iniziare alle 22.30, dicendo addio a seconda e terza serata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

