La Volta Buona pagelle del 22 dicembre | Todaro emozionato per Ballando 8 Mengacci e i 40 anni d’amore con la moglie 7

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si avvicina il Natale, ma il gossip non si ferma. Soprattutto nello studio de La Volta Buona dove, come sempre, Caterina Balivo ha guidato i suoi ospiti in un mix di rumors e curiosità. Tra i momenti più attesi, il ritorno di Davide Mengacci in televisione dopo tanti anni di assenza dalla Rai. Un’occasione per ricordare i suoi successi, ma anche per parlare del grande amore che lo lega da 40 anni alla moglie. Spazio a Ballando con le Stelle, che si è concluso sabato sera con la vittoria di Andrea Delogu e Nikita Perotti, i favoriti del pubblico. Questo e altro nelle nostre pagelle. Raimondo Todaro si emoziona, ma non perdona. 🔗 Leggi su Dilei.it

