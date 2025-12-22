La voce dei ragazzi contro tutte le guerre | La pace si impara

Longiano, la voce dei ragazzi per la Pace. Si è svolta per le vie del centro cittadino di Longiano, l’iniziativa " Pace e Guerra: la voce dei ragazzi di Longiano ", un’azione teatrale itinerante ideata da Marco Brambini di Longiano, che ha visto protagonisti gli alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’ Istituto Comprensivo di Longiano. A partire dalla gradinata del Santuario Francescano, 180 ragazzi hanno dato vita a una performance corale, declamando come un’unica voce brevi riflessioni sui temi della pace e della guerra, maturate durante un percorso laboratoriale guidato da un esperto di teatro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

