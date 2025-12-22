La Virtus Bologna ha conquistato una vittoria importante contro Brescia nel posticipo della 12ª giornata, consolidando la sua posizione in classifica. Questa vittoria permette alla squadra di affrontare il Natale al primo posto, rafforzando le proprie speranze per il proseguo del campionato. Un risultato che conferma il buon stato di forma della Virtus e il ruolo di protagonista nel torneo.

Bologna 22 dicembre 2025 - La Virtus batte nel posticipo della 12esima giornata di campionato Brescia e si regala un Natale da prima in classifica. Una vittoria netta più di quanto non dica il +10 finale, ma che ha visto la Virtus capace di gestire il punteggio, toccare il massimo vantaggio sul +14 e tenere a lungo in mano il confronto. Nonostante la sconfitta Brescia si conferma squadra arcigna, con una solida base confermata rispetto all’anno scorso, ma a lungo a dare deve cedere di fronte ad una Virtus che trova punti importanti da Alessandro Pajola 17 punti e top scorer di giornata, a cui aggiungere i 16 di un Edwards non ancora scintillante ma utilissimo alla causa, a cui va aggiunta l’ottima prova di Hackett e Akele decisivi in attacco, ma anche in difesa, l’atletismo di Niang e a turno i punti di tanti altri protagonisti, per una Virtus prettamente a trazione italiana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Virtus batte Brescia e si regala un Natale da prima in classifica

Leggi anche: Basket, la Virtus Bologna batte Brescia nel posticipo della 12ª giornata e si prende la vetta della Serie A

Leggi anche: Basket, Serie A: la Virtus batte Cantù e riaggancia Brescia in vetta

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Basket, B Interregionale: la Gardonese batte 62-55 la Virtus Padova.

| Un terzo quarto perfetto per la Virtus Olidata Bologna: cade la capolista Germani Brescia 86-76 - È servito un ottimo terzo quarto sia in attacco e sia in difesa per regolare gli avversari, con ... pianetabasket.com