La Virtus batte Brescia e si regala un Natale da prima in classifica
La Virtus Bologna ha conquistato una vittoria importante contro Brescia nel posticipo della 12ª giornata, consolidando la sua posizione in classifica. Questa vittoria permette alla squadra di affrontare il Natale al primo posto, rafforzando le proprie speranze per il proseguo del campionato. Un risultato che conferma il buon stato di forma della Virtus e il ruolo di protagonista nel torneo.
Bologna 22 dicembre 2025 - La Virtus batte nel posticipo della 12esima giornata di campionato Brescia e si regala un Natale da prima in classifica. Una vittoria netta più di quanto non dica il +10 finale, ma che ha visto la Virtus capace di gestire il punteggio, toccare il massimo vantaggio sul +14 e tenere a lungo in mano il confronto. Nonostante la sconfitta Brescia si conferma squadra arcigna, con una solida base confermata rispetto all’anno scorso, ma a lungo a dare deve cedere di fronte ad una Virtus che trova punti importanti da Alessandro Pajola 17 punti e top scorer di giornata, a cui aggiungere i 16 di un Edwards non ancora scintillante ma utilissimo alla causa, a cui va aggiunta l’ottima prova di Hackett e Akele decisivi in attacco, ma anche in difesa, l’atletismo di Niang e a turno i punti di tanti altri protagonisti, per una Virtus prettamente a trazione italiana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Basket, la Virtus Bologna batte Brescia nel posticipo della 12ª giornata e si prende la vetta della Serie A
Leggi anche: Basket, Serie A: la Virtus batte Cantù e riaggancia Brescia in vetta
Basket, B Interregionale: la Gardonese batte 62-55 la Virtus Padova.
| Un terzo quarto perfetto per la Virtus Olidata Bologna: cade la capolista Germani Brescia 86-76 - È servito un ottimo terzo quarto sia in attacco e sia in difesa per regolare gli avversari, con ... pianetabasket.com
La Virtus Bologna batte Brescia anche in gara-2: lo scudetto ora è a un passo - 65 grazie ad una difesa asfissiante, che limita la Germani nei momenti fondamentali del ... gazzetta.it
Finali scudetto, gara-2: la Virtus Bologna batte la Germani Brescia 75-65 - 2 delle finali scudetto 2025 e si porta a un successo dal 17° scudetto della sua storia: le V- sport.sky.it
La compagine rossoblù batte a domicilio la Virtus Rosarno. Il tecnico: «Mercato importante, la società sta dimostrando di voler integrare e non di smantellare» - facebook.com facebook
Basket, B Interregionale: la Gardonese batte 62-55 la Virtus Padova x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.