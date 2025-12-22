La Vigor festeggia in anticipo | vince ancora

vigor 3 unipomezia 2 VIGOR (4-2-3-1): Novelli 7, De Marco 6 (36’st Parrinello 6,5), Tomba 5,5 (36’st Magi Galluzzi 6), Urso 6, Shkambaj 4,5 (11’st Beu 6,5), Gambini 6,5, Grandis 6,5, Braconi 6, De Feo 8, Caprari 6, Alonzi 6. All. Clementi UNIPOMEZIA (4-2-3-1): Gariti 5,5, Pettorossi 5,5, Bordi 5,5, De Santis 5,5 (18’st Della Pietra 5,5), Suffer 5,5, Morelli 6, Buchel 5,5 (44’st Gemini s.v.), Forner 6,5, Amadio 6 (31’st Marianelli 6), Manu 7 (40’st Ippoliti s.v.), Lancioni 8. All. Rubino ARBITRO: Rotondo di Frattamaggiore RETI: 5’pt, 34’pt De Feo (V), 7’pt, 20’pt Lancioni (U), 13’st Alonzi (V) NOTE: ammoniti: Buchel (U), Tomba (V), De Feo (V), Suffer (U) Espulso Okojie (U) dalla panchina Spett. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

