use empoli 67 basket aretina 65 USE COMPUTER GROSS: Ciano 6, Baldacci n.e., Sesoldi n.e., Rosselli 3, Cipriani 8, Sakellariou 17, De Leone 12, Tosti 2, Giantini n.e., Soviero 7, Paluzzi 12, Regini n.e. All.: Valentino. CENTRO TECNICO BASKET ARETINA: Pelucchini 1, Tersillo 7, Toia 12, Pieri 17, Marcantoni n.e., Corradossi 8, Lemmi 10, Francesconi n.e., Cazzanti 3, Vagnuzzi 7. All.: Fioravanti. Arbitri: Vozzella di Genova e Fambrini di Lucca. Parziali: 14-21; 33-36; 49-54. EMPOLI – Un Sakellariou freddo e decisivo nel momento clou dell’incontro vale la terza vittoria consecutiva per l’Use, che al Pala Sammontana supera anche il Basket Aretina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La tredicesima giornata. Sakellariou prende per mano l’Use. Una magia nel finale stende Arezzo

Leggi anche: Napoli, è finale: Hojlund show (gol e assist) stende il Milan 2-0. Conte si prende la rivincita su Allegri

Leggi anche: Convocati Cagliari, le scelte di Pisacane in vista del match della tredicesima giornata contro la Juventus. Ecco la lista completa: la decisione finale su Mina!

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La tredicesima giornata. Sakellariou prende per mano l’Use. Una magia nel finale stende Arezzo.

Serie A, tredicesima giornata: Milan-Lazio 1-0, Allegri è primo! - Dopo la vittoria del Como contro il Sassuolo, la tredicesima giornata di Serie A prosegue oggi con altre quattro partite: due alle 15, una alle 18 e una alle 20. calciomercato.it

Tredicesima giornata Serie A: Neres regola la Roma, l’Inter ritorna al successo - Lazio continua ad infiammare il dibattito, la tredicesima giornata si appresta a vivere un’altra giornata importante. calciomercato.it

Nella tredicesima giornata di Serie C si la Meerkat va a fare visita alla capolista Gela Basket Gela Basket, con dieci vittorie e una sola sconfitta, ha dimostrato di essere una forza dominante, segnando una media di ottanta punti a partita e concedendo - facebook.com facebook

Tredicesima giornata dei Giovanissimi regionali: ecco cos'è successo nei gironi B, C e D. #calciopiu #giovanissimiregionali x.com