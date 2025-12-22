La Supercoppa Italiana va al Napoli battuto il Bologna 2-0
Una doppietta di Neres decide la finale di Riyadh RIYADH (ARABIA SAUDITA) - È festa grande per il Napoli, che alza al cielo a Riyadh la Supercoppa Italiana grazie al 2-0 inflitto in finale al Bologna. È una doppietta di Neres a mettere il sigillo su una vittoria meritata da parte di Di Lorenzo e com. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Supercoppa Italiana 2025, vince il Napoli: Bologna battuto 2-0 in finale
Leggi anche: Il Napoli fa valere la legge della più forte: battuto il Bologna, è trionfo in Supercoppa italiana
Il Napoli è la prima finalista della Supercoppa italiana: ha battuto il Milan in semifinale; Supercoppa Italiana, il Bologna batte 4-3 ai rigori l’Inter: è in finale contro il Napoli; Neres e Hojlund trascinano il Napoli in finale: Milan battuto 2-0; Supercoppa italiana: Allegri in esclusiva: Napoli già battuto? Non vale. Su Leao titolare vi dico una cosa Video.
SUPERCOPPA ITALIANA - Trionfa il Napoli, Bologna battuto 2-0: doppietta per David Neres - Il Napoli ha conquistato per la terza volta nella propria storia la Supercoppa Italiana, la prima con Antonio Conte alla guida. napolimagazine.com
Supercoppa Italiana al Napoli, Bologna battuto 2-0. Doppietta di Neres - È il Napoli ad aggiudicarsi la Supercoppa italiana, la terza della sua storia. tg24.sky.it
Il Napoli vince la Supercoppa, Conte e Neres battono il Bologna 2-0 in finale - 0 a Riad nella finale delle Final Four del trofeo di scena in Arabia Saudita. adnkronos.com
IL NAPOLI VINCE LA SUPERCOPPA ITALIANA BATTENDO IL BOLOGNA 2-0
NAPOLI LIFT THE SUPERCOPPA ITALIANA FOR THE FIRST TIME IN 11 YEARS! x.com
Supercoppa italiana, Napoli-Bologna 2-0: doppietta di Neres, terzo trofeo per gli azzurri Al-Awwal Park Riyadh Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/12/supercoppa-pronto-italian-show-arabia-saudita-milan-napoli-bologna-inter-calcio- - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.