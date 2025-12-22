la supercoppa italiana va al napoli battuto il bologna 2 0

Una doppietta di Neres decide la finale di Riyadh RIYADH (ARABIA SAUDITA) - È festa grande per il Napoli, che alza al cielo a Riyadh la Supercoppa Italiana grazie al 2-0 inflitto in finale al Bologna. È una doppietta di Neres a mettere il sigillo su una vittoria meritata da parte di Di Lorenzo e com. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

SUPERCOPPA ITALIANA - Trionfa il Napoli, Bologna battuto 2-0: doppietta per David Neres - Il Napoli ha conquistato per la terza volta nella propria storia la Supercoppa Italiana, la prima con Antonio Conte alla guida. napolimagazine.com