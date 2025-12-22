La Supercoppa è del Calcio Napoli Battuto il Bologna 2-0

Il Calcio Napoli ha conquistato la Supercoppa battendo il Bologna 2-0, grazie alla doppietta di Neres. La squadra ha dimostrato una superiorità costante durante tutta la partita. Con questa vittoria, il Napoli torna a sollevare un trofeo, regalando un Natale speciale ai propri tifosi. La competizione si conclude con un risultato che testimonia il buon stato di forma della squadra azzurra.

La doppietta di Neres è il sigillo su una superiorità mai in discussione. La Supercoppa torna a Napoli: un bellissimo Natale per i tifosi azzurri. Il Calcio Napoli vince la sua terza Suopercoppa italiana; Conte il suo secondo titolo in due anni. De Laurentiis continua la sua striscia di vittorie da quando è presidente.

Decidono due perle di Neres, la Supercoppa é del Napoli - 0 Al 39' Neres porta in vantaggio i campioni d'Italia con un sinistro a giro dal fuori area. ansa.it

Il Napoli ha vinto la Supercoppa italiana di calcio - torneo a cui partecipano prime e seconde classificate dei precedenti campionato e Coppa Italia. ilpost.it

Supercoppa italiana prima semifinale Napoli-Milan 2-0 i particolari/situazioni fanno la differenza

Il Napoli vince la Supercoppa. A Riad, il Bologna battuto in finale 2-0 con una doppietta di Neres LE FOTO #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2025/12/22/supercoppa-napoli-bologna-2-0-diretta-gol-e-foto_f10a1ecd-1a56-4dbb-84ef-1753c47b5 - facebook.com facebook

#Calcio Finale di #Supercoppa. Alle 20 al King Saud University Stadium di Riyadh si affrontano il Napoli, Campione in carica della Serie A, e il Bologna, vincitore della Coppa Italia. #NapoliBologna x.com

