IL CAMBIO di rotta verso Sud di Repower, la multinazionale svizzera con oltre 100 anni di storia, specializzata nella vendita e nella fornitura di servizi nel settore energetico, è cominciato in tempi non sospetti, prima ancora che l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin imponesse uno stop alle forniture del gas russo e il conseguente spostamento dell’asse degli approvvigionamenti da Est al Sud. Ma negli ultimi anni la svolta si sta facendo più marcata e segnata dalla crescita esponenziale dell’energia prodotta con le rinnovabili. E si tratta di una fonte, spiega Fabio Bocchiola, amministratore delegato di Repower Italia, che sicuramente offre maggiore protezione rispetto alle crisi geopolitiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La strategia energetica di Repower punta sul Meridione

Leggi anche: Elicotteri e hi-tech la nuova base. Leonardo punta sul Meridione

Leggi anche: TABO punta sul Conto Termico 3.0: sosteniblità energetica senza burocrazia per famiglie e immobili

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La strategia energetica di Repower punta sul Meridione.

La strategia energetica di Repower punta sul Meridione - IL CAMBIO di rotta verso Sud di Repower, la multinazionale svizzera con oltre 100 anni di storia, specializzata nella ... msn.com