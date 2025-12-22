La strategia energetica di Repower punta sul Meridione
IL CAMBIO di rotta verso Sud di Repower, la multinazionale svizzera con oltre 100 anni di storia, specializzata nella vendita e nella fornitura di servizi nel settore energetico, è cominciato in tempi non sospetti, prima ancora che l’invasione dell’Ucraina da parte di Putin imponesse uno stop alle forniture del gas russo e il conseguente spostamento dell’asse degli approvvigionamenti da Est al Sud. Ma negli ultimi anni la svolta si sta facendo più marcata e segnata dalla crescita esponenziale dell’energia prodotta con le rinnovabili. E si tratta di una fonte, spiega Fabio Bocchiola, amministratore delegato di Repower Italia, che sicuramente offre maggiore protezione rispetto alle crisi geopolitiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
