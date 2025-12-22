La strage di Sydney è un avviso per noi

L’antisemitismo esploso dopo il 7 ottobre 2023 comincia a dare i suoi frutti. Chi liscia il pelo ai terroristi e grida lo slogan «globalizzare l’intifada» sta invocando ancora più morti. E nel mirino non ci sono soltanto gli ebrei, ma anche i cristiani. Vaso di Pandora. Nella mitologia greca è il contenitore di tutti i mali del mondo. Una volta che la signora Pandora, piena di buone intenzioni, l’ha aperto, nugoli di spiriti maligni, come micidiali vespe e invincibili tafani, hanno sommerso l’umanità. Una volta scoperchiato il vaso di Pandora, il danno è fatto e irreversibile. 🔗 Leggi su Laverita.info

