La storia di Franco Cioni graziato da Mattarella | uccise la moglie malata terminale per non farla soffrire
Franco Cioni è stato graziato da Sergio Mattarella dopo aver ucciso la moglie, Laura Amidei, malata terminale, nel 2021. L'omicidio, avvenuto con un cuscino, è stato motivato dal desiderio di alleviare le sue sofferenze. La vicenda ha suscitato discussioni sul tema delle decisioni in situazioni di emergenza e sulla giustizia.
Franco Cioni nell'aprile 2021 soffocò la moglie Laura Amidei, malata terminale, con un cuscino "per non farla soffrire". Condannato a 6 anni di reclusione, oggi, lunedì 22 dicembre, è stato graziato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Mattarella concede cinque grazie. C'è anche Franco Cioni che uccise la moglie malata terminale
Leggi anche: Il presidente Mattarella firma la grazia per Franco Cioni: uccise la moglie malata terminale ‘per disperazione’
La storia di Franco Cioni, graziato da Mattarella: uccise la moglie malata terminale “per non farla soffrire” - Franco Cioni nell'aprile 2021 soffocò la moglie Laura Amidei, malata terminale, con un cuscino "per non farla soffrire" ... fanpage.it
Mattarella firma 5 grazie: ci sono anche Franco Cioni, che ammazzò la moglie gravemente malata, e Alla F. Hamad Abdelkarim, l'ex calciatore libico condannato come scafista - L'ex calciatore libico aveva solo venti anni quando fu considerato parte dell'equipaggio di scafisti: cercava for ... msn.com
Uccise nel sonno la moglie malata terminale, graziato dal Presidente della Repubblica - Nell'aprile del 2021, il pensionato Franco Cioni nato nel 1948, aveva ucciso la moglie malata terminale, soffocandola nel sonno - msn.com
