La storia di Franco Cioni graziato da Mattarella | uccise la moglie malata terminale per non farla soffrire

Franco Cioni è stato graziato da Sergio Mattarella dopo aver ucciso la moglie, Laura Amidei, malata terminale, nel 2021. L'omicidio, avvenuto con un cuscino, è stato motivato dal desiderio di alleviare le sue sofferenze. La vicenda ha suscitato discussioni sul tema delle decisioni in situazioni di emergenza e sulla giustizia.

Mattarella firma 5 grazie: ci sono anche Franco Cioni, che ammazzò la moglie gravemente malata, e Alla F. Hamad Abdelkarim, l'ex calciatore libico condannato come scafista - L'ex calciatore libico aveva solo venti anni quando fu considerato parte dell'equipaggio di scafisti: cercava for ... msn.com

Uccise nel sonno la moglie malata terminale, graziato dal Presidente della Repubblica - Nell'aprile del 2021, il pensionato Franco Cioni nato nel 1948, aveva ucciso la moglie malata terminale, soffocandola nel sonno - msn.com

