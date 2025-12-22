La storia di Franco Cioni graziato da Mattarella | uccise la moglie malata terminale per non farla soffrire

22 dic 2025

Franco Cioni è stato graziato da Sergio Mattarella dopo aver ucciso la moglie, Laura Amidei, malata terminale, nel 2021. L'omicidio, avvenuto con un cuscino, è stato motivato dal desiderio di alleviare le sue sofferenze. La vicenda ha suscitato discussioni sul tema delle decisioni in situazioni di emergenza e sulla giustizia.

Franco Cioni nell'aprile 2021 soffocò la moglie Laura Amidei, malata terminale, con un cuscino "per non farla soffrire". Condannato a 6 anni di reclusione, oggi, lunedì 22 dicembre, è stato graziato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

