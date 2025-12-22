La storia di Federico | 150mila euro vinti a Chi vuol essere milionario? 4 figli e il lavoro come archivista

Civitanova, 22 dicembre 2025 - Una serata da ricordare per le Marche: Federico Cavallera, 43 anni, residente a Civitanova ma originario della Puglia, ha trionfato a “ Chi vuol essere milionario”, conquistando il premio di 150mila euro, nella puntata andata di scena domenica 21 dicembre. Chi è Bluette, imprenditrice e mamma dal cuore d’oro: vince (con rimpianto) 100mila euro ad Affari Tuoi Chi è Federico, il vincitore di “Chi vuol essere milionario?”. Designer automobilistico di formazione, oggi lavora come archivista negli Archivi di Stato di Camerino e Macerata, dove si occupa della catalogazione e digitalizzazione di documenti storici dall’alto Medioevo fino al Novecento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

