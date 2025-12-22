La Spezia cambia sesso a 13 anni | è il più giovane in Italia Il Tribunale | L’adolescente ha maturato piena consapevolezza dell’incongruenza tra il suo corpo e il vissuto d’identità

A La Spezia, un ragazzo di 13 anni ha deciso di intraprendere un percorso di transizione, diventando il più giovane in Italia a farlo. Il Tribunale ha riconosciuto la sua piena consapevolezza dell’incongruenza tra corpo e identità. Con il supporto dei genitori, ha iniziato la terapia ormonale nel 2021, dopo aver ricevuto la diagnosi di disforia di genere presso l’ospedale Careggi.

