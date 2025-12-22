La Spezia cambia sesso a 13 anni | è il più giovane in Italia Il Tribunale | L’adolescente ha maturato piena consapevolezza dell’incongruenza tra il suo corpo e il vissuto d’identità

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A La Spezia, un ragazzo di 13 anni ha deciso di intraprendere un percorso di transizione, diventando il più giovane in Italia a farlo. Il Tribunale ha riconosciuto la sua piena consapevolezza dell’incongruenza tra corpo e identità. Con il supporto dei genitori, ha iniziato la terapia ormonale nel 2021, dopo aver ricevuto la diagnosi di disforia di genere presso l’ospedale Careggi.

Il ragazzo ha iniziato la terapia ormonale, con l’appoggio dei genitori, nel 2021. All’ospedale Careggi è stata accertata la disforia di genere. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

