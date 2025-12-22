La spesa media prevista si aggira intorno ai 390 euro a persona

La spesa media prevista si aggira intorno ai 390 euro a persona. Saranno oltre sei milioni gli italiani che si metteranno in viaggio per il Natale, confermando la volontà di trascorrere le festività in compagnia e in luoghi familiari. Questo dato evidenzia come, nonostante le sfide economiche, il desiderio di condivisione e tradizione rimanga forte.

S aranno oltre sei milioni gli italiani che si metteranno in viaggio per il Natale, confermando la voglia di spostarsi nonostante il contesto economico ancora incerto. L’83% dei viaggiatori resterà in Italia, e tra questi il 25% sceglierà località vicine alla propria regione di residenza. Due outift donna chic per la settimana bianca. guarda le foto Leggi anche › Dalla baita alle piste: come vestirsi per una vacanza in montagna iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Oltre sei milioni pronti a viaggiare per Natale. L’83% sceglie mete italiane iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La spesa media prevista si aggira intorno ai 390 euro a persona Leggi anche: Ecco come gli italiani fanno i regali di Natale: spesa media 250 euro a persona Leggi anche: Indagine di Confcommercio sul Black Friday, Piastra: "Spesa media in leggero aumento, 268 euro a persona" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Natale, caccia ai regali dell’ultima settimana; Saldi invernali in Sardegna: quando iniziano a Cagliari; Natale alle porte, i pratesi riscoprono i negozi di vicinato. Bilancio positivo per Confesercenti. Per Natale oltre sei milioni pronti a viaggiare. 83 % resta in Italia - Tragedia sul Nilo: scontro tra navi da crociera a Luxor, muore una turista italiana Andrea Delogu vince Ballando: «Avevo paura di non essere compresa. msn.com Italiani e Natale: quasi 600 euro di spesa tra regali e tavola, boom di feste e viaggi - Un’indagine di Altroconsumo su oltre duemila italiani fotografa il Natale 2025 come una festa che resiste all’incertezza economica: la spesa media prevista raggiunge i 592 euro, pari a circa un terzo ... foodaffairs.it

Acquisti di Natale, Padova è la prima provincia del Veneto con 433 milioni di spesa: «La media è di circa mille euro a famiglia» - Con 433 milioni di euro spesi in prodotti e servizi tipici del Natale nel solo mese di dicembre, Padova si colloca tra le province italiane con il più alto volume di consumi ... ilgazzettino.it

Per Natale oltre sei milioni pronti a viaggiare. 83% resta in Italia

Natale, in Piemonte cresce la voglia di regali: enogastronomia e benessere in testa Spesa media procapite di 211 euro per Natale, l’81,5% degli italiani acquista doni, con una prevalenza femminile. Crescono le esperienze digitali e culturali. Torino, 21 dicem - facebook.com facebook

Confartigianato fa il conto della spesa media per le feste di Natale in regione. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.